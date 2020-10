Suicide Squad: Missione Suicida, James Gunn svela il ruolo affidato al fumettista John Ostrander (Di venerdì 30 ottobre 2020) James Gunn ha svelato il ruolo affidato all'artista John Ostrander, co-creatore dei personaggi, nel film Suicide Squad: Missione Suicida. Suicide Squad: Missione Suicida contiene un cameo di John Ostrander, fumettista che ha contribuito al successo dei personaggi della DC e il regista James Gunn ha ora rivelato il ruolo che gli ha affidato. Il filmmaker ha infatti risposto a un fan che aveva notato la presenza dell'artista tra le foto pubblicate sul magazine Empire. John Ostrander e il ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 ottobre 2020)hato ilall'artista, co-creatore dei personaggi, nel filmcontiene un cameo diche ha contribuito al successo dei personaggi della DC e il registaha ora rivelato ilche gli ha. Il filmmaker ha infatti risposto a un fan che aveva notato la presenza dell'artista tra le foto pubblicate sul magazine Empire.e il ...

