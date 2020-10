Suburra 3, a che ora esce la nuova stagione? (Di giovedì 29 ottobre 2020) Torna l’appuntamento con Aureliano e Spadino per la terza e ultima stagione di Suburra. La serie, iniziata nel 2017, è stato il primo prodotto originale italiano Netflix ad aprire la strada a tante altre serie (come Baby, Summertime e Curon che altrimenti non avrebbero mai visto la luce). Mentre la prima stagione ruotava attorno al Vaticano e al possesso dei territori di Ostia per poter costruire un porto, la seconda stagione invece ruotava sulla competizione per il potere politico a Roma, con le elezioni del nuovo sindaco. La terza stagione tornerà per le strade di Roma con nuove alleanze e colpi di scena per determinare chi si siederà sul trono. Vedremo ovviamente tornare Alessandro Borghi che interpreta Aureliano e Giacomo Ferrara che interpreta Spadino. Al loro fianco ci ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Torna l’appuntamento con Aureliano e Spadino per la terza e ultimadi. La serie, iniziata nel 2017, è stato il primo prodotto originale italiano Netflix ad aprire la strada a tante altre serie (come Baby, Summertime e Curon che altrimenti non avrebbero mai visto la luce). Mentre la primaruotava attorno al Vaticano e al possesso dei territori di Ostia per poter costruire un porto, la secondainvece ruotava sulla competizione per il potere politico a Roma, con le elezioni del nuovo sindaco. La terzatornerà per le strade di Roma con nuove alleanze e colpi di scena per determinare chi si siederà sul trono. Vedremo ovviamente tornare Alessandro Borghi che interpreta Aureliano e Giacomo Ferrara che interpreta Spadino. Al loro fianco ci ...

NetflixIT : Se ultimamente vi siete posti la domanda “ma come finisce la stagione 2 di Suburra?”, questo è il video che fa al c… - NetflixIT : ?? Annuncio di quelli che ti fanno interrompere qualsiasi cosa tu stia facendo ?? Questa sera ore 18:30 sul canale… - NetflixIT : Spadino che canta = noi che non vediamo l’ora che arrivi Suburra stagione 3 - AreUBlack : Stavo bevendo la tisana e c’era mio padre in cucina che stava col telefono, a na certa alza la testa e preoccupato… - n0dy00xx : RT @NetflixIT: ?? Annuncio di quelli che ti fanno interrompere qualsiasi cosa tu stia facendo ?? Questa sera ore 18:30 sul canale Instagra… -