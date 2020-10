Strana puzza dalla casa di un cuoco professionista: pensavano cibo avariato, invece in giardino trovano una cosa agghiacciante (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ad attirare l’attenzione, in questo caso, è una Strana puzza proveniente dalla casa di uno chef nel livornese. Benché dall’abitazione di un maestro di cucina si pensi possano provenire solo buoni odori, in questo caso pare si tratti dell’eccezione che potrebbe confermare la regola. Tuttavia, al di là del fatto che in tanti hanno pensato si potesse trattare di cibo avariato, in questo caso la cucina sembra centrarci meno che niente. A generare l’odore pungente pare fosse qualcosa nascosta in giardino. E dalle indagini effettuate pare si trattasse davvero di una seconda attività illegale del cuoco. Il protagonista della vicenda è uno chef di Livorno di 46 anni. L’uomo, ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ad attirare l’attenzione, in questo caso, è unaprovenientedi uno chef nel livornese. Benché dall’abitazione di un maestro di cucina si pensi possano provenire solo buoni odori, in questo caso pare si tratti dell’eccezione che potrebbe confermare la regola. Tuttavia, al di là del fatto che in tanti hanno pensato si potesse trattare di, in questo caso la cucina sembra centrarci meno che niente. A generare l’odore pungente pare fosse qualnascosta in. E dalle indagini effettuate pare si trattasse davvero di una seconda attività illegale del. Il protagonista della vicenda è uno chef di Livorno di 46 anni. L’uomo, ...

inutilefossile : Una cosa strana, ma in questo periodo di sopravvivenza, dove anche certe birrerie notturne si reinventano in barett… - bronislavio : @farted94 Oggi deve aver fatto una scoreggia 'fantascientifica' a centrocampo, i giocatori dello Shaktar hanno sentito una strana puzza - taniacips : @SpookyEly La galssa panenangeli è impacchettata ermeticamente quindi penso che se non puzza /è strana va bene. - phildancefc : Per chi è in rete scusate ma la strana nebbia con una puzza ospedaliera è calata solo su Bologna ? Secondo me hanno… - TingoRoda : @SInchietta mortacci ahahhahahha. Ieri sera mi metto a letto e sento sta puzza strana, ci ho messo un po’ a realiz… -

Ultime Notizie dalla rete : Strana puzza A Quartu un bando che "puzza": Contributi prima del ballottaggio di un dirigente della Fondazione BuongiornoAlghero.it Strana puzza dalla casa di un cuoco professionista: pensavano cibo avariato, invece in giardino trovano una cosa agghiacciante

L’origine della strana puzza Secondo quanto si apprende dalla ricostruzione fatta dai media locali, lo chef quarantaseienne, nella serra adiacente alla sua villetta, aveva messo a punto una ...

Lo shampoo alla cipolla rivoluzionerà i tuoi capelli (sì, baby, hai letto bene!)

Cipolla e shampoo sono certamente un’accoppiata inusuale, ma che può davvero fare miracoli per la tua chioma. Lo shampoo alla cipolla, infatti, è perfetto per far crescere i capelli, anche in termini ...

L’origine della strana puzza Secondo quanto si apprende dalla ricostruzione fatta dai media locali, lo chef quarantaseienne, nella serra adiacente alla sua villetta, aveva messo a punto una ...Cipolla e shampoo sono certamente un’accoppiata inusuale, ma che può davvero fare miracoli per la tua chioma. Lo shampoo alla cipolla, infatti, è perfetto per far crescere i capelli, anche in termini ...