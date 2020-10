Stop! Il cortometraggio con Anna Ferzetti al Corto Film Festival (Di giovedì 29 ottobre 2020) Stop! Il Cortometraggio con Anna Ferzetti diretto da Salvatore Fazio e co-prodotto da Alfonso Maria Chiarenza e Massimiliano Bruno, è stato selezionato al Corto Film Festival Città di Palermo Stop! è ambientato nel 2050 su un pianeta Terra ridotto allo stremo dal surriscaldamento globale e in cui, mentre una ragazza si trova a dover affrontare il proprio passato, una donna, a quanto pare, può rappresentare la salvezza. Possono essere la stessa persona? Il mondo si salverà? Stop! con Anna Ferzetti al Corto Film Festival Stop! racconta un futuro distopico, una società in ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 29 ottobre 2020)Ilcondiretto da Salvatore Fazio e co-prodotto da Alfonso Maria Chiarenza e Massimiliano Bruno, è stato selezionato alCittà di Palermoè ambientato nel 2050 su un pianeta Terra ridotto allo stremo dal surriscaldamento globale e in cui, mentre una ragazza si trova a dover affrontare il proprio passato, una donna, a quanto pare, può rappresentare la salvezza. Possono essere la stessa persona? Il mondo si salverà?conalracconta un futuro distopico, una società in ...

sampanicattack_ : Io avrei finito il cortometraggio a stop motion, qualcuno ha detto qualcosa?? Stop motion? Cortometraggio? Finito? - frizzifrizzi : Evil Blood: un cortometraggio in stop-motion fatto interamente di carta - simonesbarbati : Evil Blood: un cortometraggio in stop-motion fatto interamente di carta - sampanicattack_ : Il cortometraggio a stop motion arriverà in questi giorni, giuro. -

Ultime Notizie dalla rete : Stop cortometraggio STOP! - Selezionato al Corto Film Festival Citta' di Palermo CinemaItaliano.Info Stop! Il cortometraggio con Anna Ferzetti al Corto Film Festival

Stop! con Anna Ferzetti selezionato al Corto Film Festival di Palermo. Un cortometraggio ambientato nel 2050 su un pianeta terra ormai vicino alla fine.

Evil Blood: un cortometraggio in stop-motion fatto interamente di carta

il filmato in cui viene mostrato come si lavora nello studio per rimanere definitivamente conquistati e mettersi a guardare ogni cortometraggio uscito fuori dalle menti e dalle mani di questi ...

Stop! con Anna Ferzetti selezionato al Corto Film Festival di Palermo. Un cortometraggio ambientato nel 2050 su un pianeta terra ormai vicino alla fine.il filmato in cui viene mostrato come si lavora nello studio per rimanere definitivamente conquistati e mettersi a guardare ogni cortometraggio uscito fuori dalle menti e dalle mani di questi ...