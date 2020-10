Sting | “Duets” il nuovo album – Tracklist

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Conosciuto da sempre come esploratore musicale, pioniere di suoni e collaborazioni che piegano il genere, il 27 novembrepubblicherà un, intitolato “Duets” Dal melismatico desiderio di “Desert Rose” con il cantante musicale della Rai Cheb Mami e il groove afoso di “It’s Probably Me” con Eric Clapton all’incoraggiante 44/876 con Shaggy, che ha fruttato il suo più recente e 17° premio GRAMMY, le collaborazioni disono diventate a dir poco capisaldi nel canone della musica popolare. Per celebrare alcuni di questi lavori congiunti, ha compilato una collezione speciale che include alcuni dei suoi duetti più amati con collaboratori come Mary J. Blige, Herbie Hancock, Eric Clapton, Annie Lennox, Charles Aznavour, ...