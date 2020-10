Stefano De Martino e Mariacarla Boscono stanno insieme? La paparazzata dettagliata (FOTO)

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 29 ottobre 2020)Deinnamorato della modella? Dopo il primo scoop di Chi Magazine, anche il settimanale Oggi in edicola con il suo nuovo numero, mette altra carne al fuoco raccontando alcuni retroscena sullaDe? Da quando il suo rapporto con Belen Rodriguez è andato in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.