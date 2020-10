Stasera in Tv: X-Factor, tutte le anticipazioni e gli inediti (Di giovedì 29 ottobre 2020) In onda questa sera alle 21:15 su Sky e NowTv l’attesissimo primo live di X-Factor 2020. Si sfideranno i pupilli di Hell Raton, Emma, Manuel Agnelli e Mika a colpi di inediti. tutte le anticipazioni. Finalmente iniziano gli attesissimi live di X-Factor 2020! Questa sera su Sky e NowTv in onda la prima puntata della seconda parte del talent più … Leggi su viagginews (Di giovedì 29 ottobre 2020) In onda questa sera alle 21:15 su Sky e NowTv l’attesissimo primo live di X-2020. Si sfideranno i pupilli di Hell Raton, Emma, Manuel Agnelli e Mika a colpi dile. Finalmente iniziano gli attesissimi live di X-2020! Questa sera su Sky e NowTv in onda la prima puntata della seconda parte del talent più …

XFactor_Italia : prepariamoci al primo Live di #XF2020 insieme ai giudici e ai concorrenti con 'X FACTOR 2020 - THE ROAD TO X FACTOR… - ArzzielMarcena : RT @heijsenberg: quattro motivi per guardare il live di x factor stasera #XF2020 - Real_pasquale_ : RT @XFactor_Italia: prepariamoci al primo Live di #XF2020 insieme ai giudici e ai concorrenti con 'X FACTOR 2020 - THE ROAD TO X FACTOR' ST… - froyey : RT @heijsenberg: quattro motivi per guardare il live di x factor stasera #XF2020 - heijsenberg : quattro motivi per guardare il live di x factor stasera #XF2020 -