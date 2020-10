Startup: Auriga e Cdp Venture Capital investono 428mila euro in The Portal (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Auriga - azienda attiva nel settore di sviluppo di software per la banca omnicanale - e Cdp Venture Capital Sgr chiudono un'operazione di finanziamento di 428.000 euro a favore di una giovane Startup pugliese, The Portal. Auriga è stata supportata per la realizzazione del progetto da Zephiro Investments, boutique investment bank indipendente specializzata nell'advisoring su operazioni di finanza strategica. L'iniziativa rientra nell'ambito di una più ampia strategia di sostegno alle giovani realtà meritevoli del Mezzogiorno che, sia Auriga sia Cdp Venture Capital Sgr hanno parallelamente intrapreso. Auriga ha infatti creato nel 2018 il suo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos/Labitalia) -- azienda attiva nel settore di sviluppo di software per la banca omnicanale - e CdpSgr chiudono un'operazione di finanziamento di 428.000a favore di una giovanepugliese, Theè stata supportata per la realizzazione del progetto da Zephiro Investments, boutique investment bank indipendente specializzata nell'advisoring su operazioni di finanza strategica. L'iniziativa rientra nell'ambito di una più ampia strategia di sostegno alle giovani realtà meritevoli del Mezzogiorno che, siasia CdpSgr hanno parallelamente intrapreso.ha infatti creato nel 2018 il suo ...

La pugliese The Portal ha sviluppato tecnologie in ambito gaming. L’iniziativa rientra nell’ambito di una più ampia strategia di sostegno alle giovani realtà del Mezzogiorno intrapresa da Auriga, che ...

