Stanziati oltre 24 | 7 milioni di euro per attività produttive in FVG

"Con questa manovra d'assestamento di bilancio la Regione stanzia complessivamente per le attività produttive oltre 24milioni di euro, dei quali ben 18 milioni per gli interventi a favore delle imprese in difficoltà a causa dell'emergenza Covid, anche in considerazione delle nuove misure introdotte dall'ultimo Dpcm. In questo momento di grande difficoltà per le imprese diamo un segnale concreto di vicinanza della Regione, soprattutto a favore delle realtà che sono maggiormente penalizzate dalle misure di contenimento del virus. Inoltre, tra gli interventi più rilevanti, spiccano i 2 milioni assegnati per lo scorrimento della graduatoria legata alla legge 29/2005 e mezzo milione di euro per ...

