Spider-Man: Un Nuovo Universo, da oggi su Netflix il film d’animazione che ha reinventato la saga (Di giovedì 29 ottobre 2020) È già stato da tempo annunciato il sequel Spider-Man: Un Nuovo Universo 2, la cui lavorazione è cominciata nel giugno di quest’anno con una previsione di uscita, che chissà se causa lockdown sarà poi da rivedere, al 7 ottobre 2022. Ed era scontato, nell’era del franchise, che ci sarebbe stato un seguito a Spider-Man: Un Nuovo Universo, obbiettivamente una delle più innovative riletture nate nell’alveo dell’Universo Marvel, vincitore anche nel 2019 dell’Oscar come miglior film d’animazione. Curiosamente, il personaggio a fumetti creato nel 1962 da Stan Lee e Steven Ditko non aveva ancora avuto, dopo le serie tv a cartoni animati partite da quella celebre del 1967, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) È già stato da tempo annunciato il sequel-Man: Un2, la cui lavorazione è cominciata nel giugno di quest’anno con una previsione di uscita, che chissà se causa lockdown sarà poi da rivedere, al 7 ottobre 2022. Ed era scontato, nell’era del franchise, che ci sarebbe stato un seguito a-Man: Un, obbiettivamente una delle più innovative riletture nate nell’alveo dell’Marvel, vincitore anche nel 2019 dell’Oscar come migliord’animazione. Curiosamente, il personaggio a fumetti creato nel 1962 da Stan Lee e Steven Ditko non aveva ancora avuto, dopo le serie tv a cartoni animati partite da quella celebre del 1967, ...

cinefilosit : Spider-Man 3: il compositore Michael Giacchino conferma il suo ritorno? #ILoveCinefilos - failflame : Lista delle dieci persone su cui si può sempre contare nella vita: -Spider-Man - badtasteit : #SpiderMan3: Michael Giacchino conferma sotto voce il suo ritorno per la colonna sonora - GiornalePop : L’UOMO RAGNO NON È SPIDER-MAN! - clikservernet : Spider-Man: Un Nuovo Universo, su Netflix in streaming da oggi -