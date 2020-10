Spezia: Marchizza negativizzato dal Covid, si ferma Sala (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ecco le ultime fronte Spezia: Riccardo Marchizza è ritornato in gruppo, negativizzato dal Covid. Si ferma Sala Le ultime in casa Spezia dal report post allenamento: torna Marchizza, si ferma per un problema fisico Sala. «Sul fronte infortunati, proseguono nelle tabelle personalizzate Mattiello, Ramos, Galabinov, Zoet, Mastinu e Capradossi, ai quale si è aggiunto Sala, alle prese con un problema all’adduttore della gamba sinistra; lavoro differenziato anche per Acampora. Rientro in gruppo invece per Riccardo Marchizza, che dopo essersi lasciato alle spalle il Covid-19, è ora pronto a tornare in campo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ecco le ultime fronte: Riccardoè ritornato in gruppo,dal. SiLe ultime in casadal report post allenamento: torna, siper un problema fisico. «Sul fronte infortunati, proseguono nelle tabelle personalizzate Mattiello, Ramos, Galabinov, Zoet, Mastinu e Capradossi, ai quale si è aggiunto, alle prese con un problema all’adduttore della gamba sinistra; lavoro differenziato anche per Acampora. Rientro in gruppo invece per Riccardo, che dopo essersi lasciato alle spalle il-19, è ora pronto a tornare in campo». Leggi su Calcionews24.com

