Spezia-Juventus, le probabili formazioni (Di giovedì 29 ottobre 2020) probabili formazioni Spezia-Juventus – Lo Spezia di Italiano ospita la Juventus di Pirlo nella gara valida per la sesta giornata di Serie A. Gara che si preannuncia molto difficile per entrambe le squadre: da una parte la squadra di casa in cerca di punti salvezza, dall’altra gli ospiti in un momento molto difficile dal punto di vista dei risultati e che vogliono tornare alla vittoria sul campo (l’ultima il 3-0 a tavolino sul Napoli) dopo settimane difficili. Nelle probabili formazioni di Spezia-Juventus qualche possibile sorprese nell’undici di Italiano. Recuperati Marchizza e Maggiore dal coronavirus. Il primo può trovare posto sulla sinistra di difesa, mentre il secondo potrebbe partire ... Leggi su giornal (Di giovedì 29 ottobre 2020)– Lodi Italiano ospita ladi Pirlo nella gara valida per la sesta giornata di Serie A. Gara che si preannuncia molto difficile per entrambe le squadre: da una parte la squadra di casa in cerca di punti salvezza, dall’altra gli ospiti in un momento molto difficile dal punto di vista dei risultati e che vogliono tornare alla vittoria sul campo (l’ultima il 3-0 a tavolino sul Napoli) dopo settimane difficili. Nellediqualche possibile sorprese nell’undici di Italiano. Recuperati Marchizza e Maggiore dal coronavirus. Il primo può trovare posto sulla sinistra di difesa, mentre il secondo potrebbe partire ...

tuttosport : Cristiano #Ronaldo, dalla bufera punta lo #Spezia - CampoFattore : #SerieA, le designazioni arbitrali della 6a giornata: #Spezia-#Juventus: Abisso Carbone – Cipressa IV: Abbattista… - nomeutentedi : RT @onlyinterfans: Juventus, nessuna lesione per Cuadrado: già disponibile per la sfida di domenica contro lo Spezia #UCL #JuveBarca https:… - onlyinterfans : Juventus, nessuna lesione per Cuadrado: già disponibile per la sfida di domenica contro lo Spezia #UCL #JuveBarca - rc_fede : RT @TUTTOJUVE_COM: La Juventus aspetta Cristiano Ronaldo: Pirlo spera di averlo a disposizione per lo Spezia -