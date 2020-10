Speranza blocca il pasticcio sulla cannabis light

Leggi su blogo

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Un vero e proprioquello scongiurato dal ministro della Salute, Roberto, in merito alla decretocreato dallo stesso dicastero, attenzione, perché un precedente decreto del ministro della Salute aveva inserito nella tabella dei “medicinali a base di sostanze attive stupefacenti” le “composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di”. Tradotto: da domani, venerdì 30 ottobre, il Cbd, ovvero il principio attivo contenuto nella, si sarebbe trasformato per legge in sostanza stupefacente.: decreto sospeso, ora tocca a ISS e CSS Una decisione che ...