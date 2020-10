Speciale Halloween | l’oscura realtà dietro l’infermiera di “Misery”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Annie Wilkes in “Misery non deve morire” © crediti fotografici: wikipedia.orgKathy Bates è talmente brava che più di una volta è stata in grado di terrorizzarci davvero: uno dei suoi ruoli più celebri è senza dubbio quello di Annie Wilkes in Misery non deve morire, adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King che, diciamocelo, ci ha fatto un po’ cambiare opinione sulle infermiere.Soprattutto se sono come Genene Jones, la protagonista di questo articolo sulle cui gesta il re del brivido ha modellato proprio il personaggio di Annie. L’incubo della pediatria Genene Jones © crediti fotografici: click2houston.comGenene Jones frequenta la scuola per diventare infermiera intorno agli anni ’70, in Texas, dove trova poi lavoro, in qualità di volontaria, presso la terapia intensiva neonatale e ...