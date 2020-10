Sorpresa Mandzukic | l’attaccante croato può tornare in Italia

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Grinta, duttilità tattica e tanti gol pesanti. Marioha lasciato un segno tangibile in Serie A, specialmente nei ricordi dei tifosi della Juventus. Arrivato a Torino dall'Atletico Madrid nell'estate 2015, l'attaccanteè stato uno dei pilastri della formazione bianconera nei quattro anni seguenti. Nel corso della sua avventura bianconera, il giocatore ha conquistato ben quattro scudetti e tre Coppe.RITORNOè reduce dall'esperienza non esaltante in Qatar con l'Al-Duhail. Secondo Sky Sport, l'ex Juventus potrebbenuovamente inper provare a rilanciarsi. Attualmente svincolato, Mario sarebbe stato contattato dal Bologna, intenzionato ad acquistare una prima punta di peso. L'operazione non sarebbe affatto semplice. Il ...