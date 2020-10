Sondaggi elettorali Euromedia | lockdown necessario per un italiano su due

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Per il 59,1% degli italiani le nuove restrizioni imposte dal governo non riusciranno a contenere la crescita dei contagi. Solo il 26,9% crede che le misure adottate avranno efficacia nel contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19 E' quanto emerge daidiResearch per Porta a Porta andati in onda il 28 ottobre 2020. Il pessimismo va per la maggiore. Per il 66,4% le misure di ristoro per quelle attività colpite dalle nuove restrizioni non basteranno a limitare i danni economici. Intanto, con l'aumento esponenziale dei contagi, si fa strada l'ipotesi di un secondonazionale dopo quello della primavera scorsa. Una nuova serrata totale viene ritenuta necessaria da quasi unsu due.