Sondaggi elettorali Demopolis | male Lega | Pd e M5S | FDI stabile

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo la pausa estiva è tornato il Barometro Politico dell’Istitutoche registra le intenzioni di voto nazionali. Le variazioni di consenso hanno interessato soprattutto i principali partiti. Rispetto alla precedente rilevazione effettuata a luglio, laperde più di un punto percentuale passando dal 25,4% al 24,2%. Nonostante il calo, il Carroccio rimane la prima forza politica del Paese. Il Pd non riesce però ad approfittare del passo falso del partito di Salvini. I dem, nonostante la vittoria alle Comunali e il buon risultato ottenuto alle Regionali, flettono di tre decimi e scivolano al 20,8%. Carroccio e Pd sono ora divisi da poco più di tre punti percentuali.Segui Termometro Politico su Google News: passo indietro ...

moneypuntoit : ?? Sondaggi elettorali: controsorpasso sul gradino più basso del podio ?? - TermometroPol : ?? Secondo i #sondaggi elettorali SWG ?? La #Lega cala di un punto ma FdI e FI compensano. ?? Italiani concordi con… - PersempreNadia : RT @brunori27913877: @Yi_Benevolence @PersempreNadia Una semplice proiezione (tipo quella che viene fatta con i sondaggi elettorali) consen… - brunori27913877 : @Yi_Benevolence @PersempreNadia Una semplice proiezione (tipo quella che viene fatta con i sondaggi elettorali) con… - Michele00410624 : Sondaggi politici 27 ottobre: la Lega cola a picco, il nuovo DPCM e la bomba sociale. Il PD è a meno del 3% dalla…

