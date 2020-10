Soluzioni Cruciverba del 29 10 20 Tutte le definizioni

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Se vi state chiedendo quali siano ledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e avrete una mente più allenata e più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate 🙂 Non indugiamo oltre e vediamo ledeidel giorno 29/10/20: Enorme serbatoio di metano 9 lettere: Gasometro Eschimesi del canada 5 lettere: Inuit Il suo numero indica velocità supersoniche 4 lettere: Mach La citta etrusca espugnata camillo 4 lettere: Veio La ringhiera di corda delle scalette per le navi 10 lettere: Tientibene Lo sottoscrivono gli azionisti della societa 16 lettere: Capitale sociale Si impiegano in terapie di cura alternative 13 lettere: Fiori ...