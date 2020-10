Sociedad-Napoli, le formazioni: Gattuso fa sei cambi, in campo anche Andrea Petagna (Di giovedì 29 ottobre 2020) Questa sera, alle ore 21, il Napoli scenderà in campo contro la Real Sociedad, squadra spagnola che ha iniziato la nuova stagione maniera sorprendente. Nella Liga, infatti, è al primo posto. Rino Gattuso sa che la gara è già fondamentale per la qualificazione nel girone. La sconfitta contro l’AZ, infatti, è stato un pugno duro … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Questa sera, alle ore 21, ilscenderà incontro la Real, squadra spagnola che ha iniziato la nuova stagione maniera sorprendente. Nella Liga, infatti, è al primo posto. Rinosa che la gara è già fondamentale per la qualificazione nel girone. La sconfitta contro l’AZ, infatti, è stato un pugno duro … L'articolo

SkySport : Real Sociedad-Napoli, Gattuso: 'Rinnovo? Non mi piace la clausola, ma troveremo l’accordo' - MondoNapoli : MONDONAPOLI LIVE – Torna l’appuntamento con i pre partita del Napoli! Formazioni, pronostici, le ultime su Real Soc… - NapoliOnly : Questa la probabile Formazione di Gattuso in vista della Real Sociedad #Napoli #RealSociedad #Azalkmaar #Rijeka… - iljackmora : ??? #EuropaLeague, dove vedere Real Sociedad-Napoli e probabili formazioni: tutto sul match di questa sera ???? #EL… - ContropiedeA : Primi in campionato, con due talenti assoluti come Oyarzabal e David Silva come trascinatori: serve la gara perfett… -