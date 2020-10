Snam sbarca in Israele. Tre accordi per la transizione energetica (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nell’ambito della visita del ministro degli Esteri Luigi Di Maio Snam ha firmato tre accordi di cooperazione con aziende locali entrando così nel mercato israeliano. Il primo accordo è stato sottoscritto con Delek Drilling, la maggiore società israeliana nell’esplorazione, sviluppo, produzione e vendita di gas naturale, e Dan, la principale azienda nazionale di trasporto pubblico: prevede attività finalizzate a sviluppare la filiera del gas naturale liquefatto per il trasporto sostenibile, in particolare per autobus e mezzi pesanti. Le tre aziende, in particolare, avvieranno studi di fattibilità relativi alla possibile realizzazione di un impianto pilota di liquefazione small-scale e di infrastrutture di rifornimento, facendo leva sulle tecnologie di Snam e sulle competenze della ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nell’ambito della visita del ministro degli Esteri Luigi Di Maioha firmato tredi cooperazione con aziende locali entrando così nel mercato israeliano. Il primo accordo è stato sottoscritto con Delek Drilling, la maggiore società israeliana nell’esplorazione, sviluppo, produzione e vendita di gas naturale, e Dan, la principale azienda nazionale di trasporto pubblico: prevede attività finalizzate a sviluppare la filiera del gas naturale liquefatto per il trasporto sostenibile, in particolare per autobus e mezzi pesanti. Le tre aziende, in particolare, avvieranno studi di fattibilità relativi alla possibile realizzazione di un impianto pilota di liquefazione small-scale e di infrastrutture di rifornimento, facendo leva sulle tecnologie die sulle competenze della ...

