SNAI – Europa League | Napoli sul filoMilan e Roma | successi a bassa quota

Leggi su iltempo

(Di giovedì 29 ottobre 2020) (Milano 29 ottobre 2020) - Dopo il ko all'esordio, il riscatto partenopeo in casa della Real Sociedad vale 2,65. Di un soffio avanti gli spagnoli, a 2,60 - In discesa i giallorossi, che ospiteranno il CSKA Sofia: il primo gol di Borja Mayoral danista è proposto a 2,25. Facile anche per i rossoneri, offerti a 1,35 contro lo Sparta Praga. Milano, 29 ottobre 2020 – Ildi Gennaro Gattuso fa visita alla Real Sociedad di Imanol Alguacil nella sfida del secondo turno del Gruppo F di. Dopo aver perso a sorpresa nella gara di esordio in casa contro l'AZ Alkmaar, i partenopei dovranno riscattarsi per tornare sulla strada della qualificazione. Ma per il match di domani il pronostico è molto incerto: le quoteinfatti sono orientate su un equilibrio quasi perfetto, ...