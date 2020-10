Smart working esteso per decreto ma il futuro è l’accordo aziendale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Foto: gracinistudios / PixabayLa diffusione del virus non sembra affatto arrestarsi, anche se per un attimo aveva fatto ben sperare nella seconda parte dell’estate. Però adesso, purtroppo, non si può immaginare un inverno normale. È assai probabile che non ci sia una vera soluzione efficace a limitare i danni della pandemia a livello sanitario e anche a livello economico finché non sarà disponibile un vaccino efficace, per cui le nuove condizioni di vita che riguardano un po’ tutti richiedono l’adozione di cambiamenti definitivi anche sul versante del lavoro. L’alternativa è vedere la situazione occupazionale raggiungere livelli di negatività riscontrabili solo in periodi di guerra, con la difficile sostituibilità per altro tempo di provvedimenti assistenziali pubblici in grado di sopperire alle perdite ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) Foto: gracinistudios / PixabayLa diffusione del virus non sembra affatto arrestarsi, anche se per un attimo aveva fatto ben sperare nella seconda parte dell’estate. Però adesso, purtroppo, non si può immaginare un inverno normale. È assai probabile che non ci sia una vera soluzione efficace a limitare i danni della pandemia a livello sanitario e anche a livello economico finché non sarà disponibile un vaccino efficace, per cui le nuove condizioni di vita che riguardano un po’ tutti richiedono l’adozione di cambiamenti definitivi anche sul versante del lavoro. L’alternativa è vedere la situazione occupazionale raggiungere livelli di negatività riscontrabili solo in periodi di guerra, con la difficile sostituibilità per altro tempo di provvedimenti assistenziali pubblici in grado di sopperire alle perdite ...

CottarelliCPI : La Pubblica Amministrazione lavora bene in smart working? Lo Stato dovrebbe fare un ampio sondaggio per chiedere al… - sole24ore : I direttori del personale promuovono lo smart working - borghi_claudio : @duelle_ Lo smart working diventerà molto presto smart pay - inCOWORK_ing : RT @sole24ore: I direttori del personale promuovono lo smart working - pleporace : RT @diabolicus23: @pleporace @roby8993 Ho la fortuna di lavorare per una azienda (privata) che, per via della pandemia, riconosce a tutti 2… -