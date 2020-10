Slc Cgil Roma-Lazio | domani a presidio con lavoratori spettacolo

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 ottobre 2020)– “La crisi causata dalla pandemia da Covid-19 e le misure restrittive imposte dai DPCM stanno colpendo pesantemente il mondo dello, fondamentale per lo sviluppo culturale e democratico del nostro Paese. Stanno emergendo tutte le fragilita’ e le incoerenze con risvolti drammatici per i, in particolare per i tantissimi “aticipi e discontinui”. Lo dice Fabrizio Micarelli, della segreteria Slcdie del. “, a partire dalle ore 10, insieme a Cisl e Uil di categoria- continua- saremo in piazza di Monte Citorio per chiedere la revisione del provvedimento sulla chiusura al pubblico di cinema e teatri, che rischia di dare il colpo di grazia a un settore fortemente provato gia’ prima della ...