Sinner-Rublev in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Atp 500 Vienna 2020

Jannik Sinner e Andrey Rublev si affronteranno al secondo turno dell'Atp 500 di Vienna 2020. L'altoatesino ha usufruito di una Wild Card e sconfitto Casper Ruud all'esordio, mentre il russo è riuscito ad avere la meglio su Norbert Gombos. La disputa si svolgerà oggi, giovedì 29 ottobre, non prima delle ore 16.00: diretta televisiva su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) e live streaming sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dell'emittente menzionata. Inoltre, Sportface.it proporrà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti post-match.

