Siamo nel pieno di un incendio | governo e opposizione la smettano col gioco del cerino

Dopo tre dpcm in due settimane, accompagnati dalla consueta raffica di rassicurazioni destinate ad autodistruggersi entro la conferenza stampa successiva come messaggi per 007, era lecito attendersi un soprassalto di serietà e responsabilità, almeno davanti all'impennata dei contagi e alla gravità degli allarmi lanciati in questi giorni dagli ospedali di mezza Italia. Abbiamo assistito invece a uno spettacolo ben diverso. Il presidente del Consiglio straparla di vaccini a dicembre e per prima cosa ci promette un Natale sereno (e meno male che gli piaceva parlare della nostra «ora più buia» atteggiandosi a Winston Churchill; ve lo immaginate Churchill che dice agli inglesi: «Vi prometto sudore e sacrifici, ma state tranquilli, vedrete che per le feste sarete già di ritorno, e poi questi nazisti tra un mese sono già ...

“Potremmo anche scommettere tutto sulla strategia di testare, allertare e proteggere. Eseguiamo 1.9 milioni di test a settimana, ma ci sono ancora tra le 40 e le 500mila contaminazioni giornaliere. Qu ...

Antenucci gol e lo Scida fu trampolino per la salvezza

Nel 2018 il duello a Crotone valeva la permanenza in A Semplici vinse e i biancazzurri iniziarono la rimonta decisiva ...

