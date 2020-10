Si schianta in moto mentre torna a casa da scuola: addio Alex, 18 anni (Di giovedì 29 ottobre 2020) E’ in lutto la comunità di Borgoricco, nella quale Alex Trovò viveva: il ragazzo di 18 anni è stato ucciso da un violento incidente stradale avvenuto a Santa Maria di Sala. Ancora da definire le dinamiche della vicenda e le cause dell’incidente: Alex in sella alla sua moto si sarebbe schiantato contro un’auto. E’ morto … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 29 ottobre 2020) E’ in lutto la comunità di Borgoricco, nella qualeTrovò viveva: il ragazzo di 18è stato ucciso da un violento incidente stradale avvenuto a Santa Maria di Sala. Ancora da definire le dinamiche della vicenda e le cause dell’incidente:in sella alla suasi sarebbeto contro un’auto. E’ morto … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

RedazioneLaNews : #Milano Incidente a Milano, si schianta in moto contro un'auto in panne: Christian muore a 42 anni - corriereveneto : #Padova diciottenne si schianta in moto al ritorno da scuola, la tragedia a Santa Maria di Sala, #Venezia… - Casertasera : PRATELLA, SI SCHIANTA CON LA MOTO, IN OSPEDALE CON FRATTURE COSTALI - Casertasera : PATELLA, SI SCHIANTA CON LA MOTO, IN OSPEDALE CON FRATTURE COSTALI - zazoomblog : Si schianta con la moto fuori strada lungo la Pontebbana: grave un 22enne - #schianta #fuori #strada #lungo -

Ultime Notizie dalla rete : schianta moto Schianto in moto contro un'auto di ritorno da scuola: muore a 18 anni Il Giornale di Vicenza Si schianta in moto tornando a casa da scuola: addio Alex, 18 anni

Ancora da definire le dinamiche della vicenda e le cause dell’incidente: Alex in sella alla sua moto si sarebbe schiantato contro un’auto. E’ morto in sella alla sua moto Alex Trovò, 18 anni ...

Moto contro auto sul Lungoparma

Grave incidente questa mattina in centro in città, sul Lungoparma, con protagonista – suo malgrado – un motociclista. Erano circa le 11,15, quando un motoveicolo Bmw si è schiantato contro un’automobi ...

Ancora da definire le dinamiche della vicenda e le cause dell’incidente: Alex in sella alla sua moto si sarebbe schiantato contro un’auto. E’ morto in sella alla sua moto Alex Trovò, 18 anni ...Grave incidente questa mattina in centro in città, sul Lungoparma, con protagonista – suo malgrado – un motociclista. Erano circa le 11,15, quando un motoveicolo Bmw si è schiantato contro un’automobi ...