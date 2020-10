Si poteva evitare la seconda ondata? Per capirlo basta guardare i nostri ‘vicini’ europei (Di giovedì 29 ottobre 2020) di Lorenzo Giannotti Finita l’estate si è ripresentato con la stessa vigoria e virulenza con cui era apparso. E non risparmia nessuno. Il virus colpisce l’Europa, tutta, con un repentinità da pochi prospettata. In Germania, la locomotiva europea solida e marmorea con uno dei sistemi sanitari più affidabili e all’avanguardia del continente, lunedì inizierà una sorta di lockdown con chiusura di ristoranti, bar, pub, centri estetici, teatri e cinema. A varare le misure di contenimento del virus una delle politiche più longeve, scaltre, capaci e temute del panorama internazionale: Angela Merkel. La Francia, per bocca del suo Presidente, faro del riformismo europeo, fa sapere che è “sommersa dall’epidemia” e si prepara a chiudere tutto da questa sera per arginare l’impressionante mole di contagi che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) di Lorenzo Giannotti Finita l’estate si è ripresentato con la stessa vigoria e virulenza con cui era apparso. E non risparmia nessuno. Il virus colpisce l’Europa, tutta, con un repentinità da pochi prospettata. In Germania, la locomotiva europea solida e marmorea con uno dei sistemi sanitari più affidabili e all’avanguardia del continente, lunedì inizierà una sorta di lockdown con chiusura di ristoranti, bar, pub, centri estetici, teatri e cinema. A varare le misure di contenimento del virus una delle politiche più longeve, scaltre, capaci e temute del panorama internazionale: Angela Merkel. La Francia, per bocca del suo Presidente, faro del riformismo europeo, fa sapere che è “sommersa dall’epidemia” e si prepara a chiudere tutto da questa sera per arginare l’impressionante mole di contagi che ...

L'INFETTIVOLOGO Galli pensa a soluzioni per evitare LOCKDOWN Record su Record. Ogni giorno che passa la soglia dei contagi, delle precedenti 24 ore, viene surclassata.

