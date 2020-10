Si imbarca per Napoli con una cartuccia nello zaino | denunciato

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Positivo al Coronavirus tenta dirsi su un volo diretto a Roma 20 ottobre 2020 Trova un portafogli in aeroporto e prende i soldi prima di restiruirlo, scatta la denuncia 23 ottobre 2020

pizia21 : @r_campix Vengano a raccontare la fola del virus che s'imbarca sui mezzi, arriva a scuola e davanti a Brancaleone e… - angela_aniello : A volte il cielo si imbarca dentro per intensificarsi. Vale la pena contare i passi. Vale la pena procedere per ver… - Delorenzoanna1 : RT @MoratoAlexandro: @64domenico @AndreaScanzi @cristinapasque Infatti. C'è chi si rende ridicolo con DPCM-spazzatura illegali, chi assume… - peppiniellopz : RT @MoratoAlexandro: @64domenico @AndreaScanzi @cristinapasque Infatti. C'è chi si rende ridicolo con DPCM-spazzatura illegali, chi assume… - LarudeGertrude : RT @MoratoAlexandro: @64domenico @AndreaScanzi @cristinapasque Infatti. C'è chi si rende ridicolo con DPCM-spazzatura illegali, chi assume… -

Ultime Notizie dalla rete : imbarca per

CataniaToday

Roma, 29 ott. (Labitalia) - Controlli di frontiera più sicuri e rapidi, evitando code e assembramenti: Sita, il fornitore di tecnologia per il ...Tracollo per le agenzie viaggio anche di Legnano che chiedono al Governo di «aiutarci a trovare soluzioni che facciano ripartire la macchina del turismo in tutti i suoi aspetti» ...