Shatush | i 10 peggiori fatti dalle celeb

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Sì avete visto bene: in cover ci sono Jennifer Lopez e Julia Roberts. E sì anche loro hanno fatto disastri con le sfumature di biondo. Difficile crederlo se pensiamo a come le conosciamo oggi: la prima è la regina indiscussa dei golden blonde bob, la seconda dei riflessi sofisticati. Va detto anche che non solo le uniche: Hollywood è (ed è stata) piena di celeb con “shatush sbagliati”. Qualche nome? Rihanna. Prima di approdare al suo castano luminoso perfetto per valorizzare il suo mosso naturale, ha tentato una gamma di riflessi biondi per nulla brillanti. Anzi diamonds, per dirla con le parole di una sua hit. ph@gettyimages