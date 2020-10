Sgarbi dà del fascista a Fico perché gli ha chiesto di mettere bene la mascherina (Di giovedì 29 ottobre 2020) Deputato Sgarbi “Lei deve indossare bene la mascherina”. Lo dice il presidente della camera, Roberto Fico, rivolgendosi a Sgarbi che nel suo intervento per ricordare la presidente della Calabria Jole Santelli, parla tenendo la mascherina sollevata al di sopra della bocca. “Presidente, non riesco a respirare e parlare, ho il certificato…”, replica il deputato, ma Fico insiste: “Il certificato non prevede” che la possa indossare alzata. Secco Sgarbi: “E lei e’ un fascista”. “Gli insulti non sono ammessi in questa aula”, risponde Fico L'articolo Sgarbi dà del fascista a Fico perché gli ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Deputato“Lei deve indossarela”. Lo dice il presidente della camera, Roberto, rivolgendosi ache nel suo intervento per ricordare la presidente della Calabria Jole Santelli, parla tenendo lasollevata al di sopra della bocca. “Presidente, non riesco a respirare e parlare, ho il certificato…”, replica il deputato, mainsiste: “Il certificato non prevede” che la possa indossare alzata. Secco: “E lei e’ un”. “Gli insulti non sono ammessi in questa aula”, rispondeL'articolodà delperché gli ...

