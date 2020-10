Serie C-Girone C, designazioni arbitrali 8a giornata di campionato: Palermo-Viterbese rinviata (Di giovedì 29 ottobre 2020) Si rendono le designazioni arbitrali dell'ottava giornata del campionato di Serie C-Girone C 2020/21 in programma da sabato 31 ottobre a domenica 1 novembre 2020.Di seguito, l'elenco completo.CALCIO CATANIA S.P.A.-U.S. VIBONESE CALCIO SRL: Marco Acanfora;Castellammare di Stabia; Andrea Nasti Napoli; Marco Croce Nocera Inferiore; Enrico Gemelli MessinaCALCIO FOGGIA 1920- BARI: Matteo Marcenaro Genova; Andrea Niedda Ozieri; Gianluca D'Elia Ozieri; Federico Longo PaolaCASERTANA F.C. S.R.L.-TURRIS: Claudio Panettella Gallarate; Fabio Pappagallo Molfetta; Mauro Dell’Olio Molfetta; Gianluca Grasso Ariano IrpinoJUVE STABIA- BISCEGLIE CALCIO 1913: Mario Perri Roma 1; Domenico Castro Livorno; Francesco Rizzotto Roma 2; Mario Saia PalermoMONOPOLI 1966 S.R.L.- VIRTUS ... Leggi su mediagol (Di giovedì 29 ottobre 2020) Si rendono ledell'ottavadeldiC-C 2020/21 in programma da sabato 31 ottobre a domenica 1 novembre 2020.Di seguito, l'elenco completo.CALCIO CATANIA S.P.A.-U.S. VIBONESE CALCIO SRL: Marco Acanfora;Castellammare di Stabia; Andrea Nasti Napoli; Marco Croce Nocera Inferiore; Enrico Gemelli MessinaCALCIO FOGGIA 1920- BARI: Matteo Marcenaro Genova; Andrea Niedda Ozieri; Gianluca D'Elia Ozieri; Federico Longo PaolaCASERTANA F.C. S.R.L.-TURRIS: Claudio Panettella Gallarate; Fabio Pappagallo Molfetta; Mauro Dell’Olio Molfetta; Gianluca Grasso Ariano IrpinoJUVE STABIA- BISCEGLIE CALCIO 1913: Mario Perri Roma 1; Domenico Castro Livorno; Francesco Rizzotto Roma 2; Mario SaiaMONOPOLI 1966 S.R.L.- VIRTUS ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone Serie D: la speciale classifica del girone C alla fine dei primi tempi venetogol.it Finale a sei per la serie A1 Pavese contro Lecco e Torino

Il sorteggio ha messo di fronte nel girone C la Ginnastica Pavese ... che concederà l'accesso alla finale e poi la promozione in serie A1.

Gioia tricolore per il Tr.Em. Osteria Grande: è primo storico scudetto

Le ragazze della TR.EM. conquistano a Roma il primo scudetto della storia del club bolognese contro l'Enrico Millo Ladies. Riscattata la finale persa dello scorso anno contro Roma Nord, ora si punta a ...

Il sorteggio ha messo di fronte nel girone C la Ginnastica Pavese ... che concederà l'accesso alla finale e poi la promozione in serie A1.Le ragazze della TR.EM. conquistano a Roma il primo scudetto della storia del club bolognese contro l'Enrico Millo Ladies. Riscattata la finale persa dello scorso anno contro Roma Nord, ora si punta a ...