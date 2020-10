Serie A, le designazioni arbitrali della 6° giornata (Di giovedì 29 ottobre 2020) Si torna in campo per la sesta giornata del campionato di Serie A. La Penna per il derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa Sono stati designati gli arbitri per la sesta giornata del campionato di Serie A. Ecco l’elenco completo: BOLOGNA – CAGLIARI Sabato 31/10 h. 20.45 FABBRI MELI – AVALOS IV: RAPUANO VAR: BANTI AVAR: VALERIANI CROTONE – ATALANTA Sabato 31/10 h. 15.00 DIONISI DI VUOLO – TARDINO IV: MARINI VAR: DI PAOLO AVAR: FIORITO INTER – PARMA Sabato 31/10 h. 18.00 PAIRETTO PASSERI – LIBERTI IV: PICCININI VAR: MARESCA AVAR: RANGHETTI NAPOLI – SASSUOLO h.18.00 MARIANI DI IORIO – SCATRAGLI IV: PEZZUTO VAR: FOURNEAU AVAR: DE MEO ROMA – FIORENTINA h. 18.00 ORSATO BINDONI – PRENNA IV: GIUA VAR: CALVARESE AVAR: MONDIN SAMPDORIA – ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Si torna in campo per la sestadel campionato diA. La Penna per il derbyLanterna tra Sampdoria e Genoa Sono stati designati gli arbitri per la sestadel campionato diA. Ecco l’elenco completo: BOLOGNA – CAGLIARI Sabato 31/10 h. 20.45 FABBRI MELI – AVALOS IV: RAPUANO VAR: BANTI AVAR: VALERIANI CROTONE – ATALANTA Sabato 31/10 h. 15.00 DIONISI DI VUOLO – TARDINO IV: MARINI VAR: DI PAOLO AVAR: FIORITO INTER – PARMA Sabato 31/10 h. 18.00 PAIRETTO PASSERI – LIBERTI IV: PICCININI VAR: MARESCA AVAR: RANGHETTI NAPOLI – SASSUOLO h.18.00 MARIANI DI IORIO – SCATRAGLI IV: PEZZUTO VAR: FOURNEAU AVAR: DE MEO ROMA – FIORENTINA h. 18.00 ORSATO BINDONI – PRENNA IV: GIUA VAR: CALVARESE AVAR: MONDIN SAMPDORIA – ...

Serie A, le designazioni arbitrali per la 6ª giornata di campionato

Inter - Parma (ore 18) Arbitro: Pairetto Assistenti: Passeri - Liberti IV: Piccinini VAR: Maresca AVAR: Ranghetti Bologna - Cagliari (ore 20.45) Arbitro: Fabbri Assistenti: Meli - Avalos IV: Rapuano ...

