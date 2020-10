Serie A | designazioni arbitrali 6a giornata | Inter-Parma a Pairetto | Roma-Fiorentina…

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la sestadi andata del Campionato diA 2020/21 in programma domenica 1 novembre.BOLOGNA – CAGLIARI Sabato 31/10 h. 20.45FABBRIMELI – AVALOSIV: RAPUANOVAR: BANTIAVAR: VALERIANICROTONE – ATALANTA Sabato 31/10 h. 15.00DIONISIDI VUOLO – TARDINOIV: MARINIVAR: DI PAOLOAVAR: FIORITOSabato 31/10 h. 18.00PASSERI – LIBERTIIV: PICCININIVAR: MARESCAAVAR: RANGHETTINAPOLI – SASSUOLO h.18.00MARIANIDI IORIO – SCATRAGLIIV: PEZZUTOVAR: FOURNEAUAVAR: DE MEO– FIORENTINA h. 18.00ORSATOBINDONI – PRENNAIV: GIUAVAR: CALVARESEAVAR: MONDINSAMPDORIA – GENOA h.20.45LA ...

Nelle designazioni arbitrali per la sesta giornata di Serie A non compaiono i nomi di Piero Giacomelli e Luigi Nasca. Uno stop annunciato quello del direttore di gara e dell'addetto al Var dell'ultimo ...Ecco le designazioni arbitrali in vista della sesta giornata del campionato di Serie B. C’è il comunicato ufficiale della Lega Il sesto turno di Serie B è in programma il prossimo weekend. L’Aia ha ...