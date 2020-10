Senza patente ed armato, inseguito e arrestato dai carabinieri (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri della Compagnia di Salerno hanno tratto in arresto il 24enne di Giffoni A.A. , già noto alle Forze di Polizia, per resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di arma bianca e guida Senza patente reiterata. L’episodio risale alla mattina del 27 ottobre, allorquando in Via dei Mille una pattuglia della Sezione Radiomobile ha notato il soggetto a bordo di una Mercedes Classe A, fermo al semaforo. Non appena i militari hanno intimato l’alt al soggetto, questi si è dato alla fuga sgommando, nonostante il semaforo fosse ancora rosso. I carabinieri si sono posti all’inseguimento per quasi 3 km, con il malvivente che incurante ha passato ben 3 incroci semaforici con il rosso, fino ad effettuare un testacoda in Via Gagarin per tentare di eludere il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIdella Compagnia di Salerno hanno tratto in arresto il 24enne di Giffoni A.A. , già noto alle Forze di Polizia, per resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di arma bianca e guidareiterata. L’episodio risale alla mattina del 27 ottobre, allorquando in Via dei Mille una pattuglia della Sezione Radiomobile ha notato il soggetto a bordo di una Mercedes Classe A, fermo al semaforo. Non appena i militari hanno intimato l’alt al soggetto, questi si è dato alla fuga sgommando, nonostante il semaforo fosse ancora rosso. Isi sono posti all’inseguimento per quasi 3 km, con il malvivente che incurante ha passato ben 3 incroci semaforici con il rosso, fino ad effettuare un testacoda in Via Gagarin per tentare di eludere il ...

poliziadistato : 2 organizzazioni criminali permettevano con mezzi illeciti di far conseguire la patente a persone senza conoscere l… - Vodkahjs : Watch me farmi levare la patente per aver appena fatto inversione davanti al maresciallo dei carabinieri senza cint… - ottopagine : Alla guida senza patente e con un coltello: arrestato 24enne #Salerno - sumaistu47 : Quindi tu saliresti tranquillamente in auto per fare una strada rasente ai burroni con un autista cieco e senza pat… - kin8neri : @romatoday In isolamento e senza patente: in galeraaaaaa -