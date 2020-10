Senato, Marcucci (Pd) chiede a Conte la verifica di maggioranza: «Valuti se i ministri sono all’altezza dell’emergenza» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (29 ottobre)Dopo Montecitorio, è la volta di Palazzo Madama: il premier Giuseppe Conte riferisce anche in Senato rispetto alle novità che porta l’ultimo Dpcm entrato in vigore nei giorni scorsi per Contenere i contagi da Coronavirus. «I dati delle ultime settimane indicano una curva epidemiologica in rapida crescita con diffusione del virus in tutto il territorio nazionale», dice Conte in aula nel corso della sua informativa, ribadendo la posizione data in mattinata alla Camera dei Deputati. «L’indice Rt ha superato la cifra critica di 1,5 e per gli operatori è difficile tracciare i casi. Lo stesso sta accadendo in tutta Europa come ammesso da Angela Merkel ed Emmanuel Macron. sono aumentati ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (29 ottobre)Dopo Montecitorio, è la volta di Palazzo Madama: il premier Giusepperiferisce anche inrispetto alle novità che porta l’ultimo Dpcm entrato in vigore nei giorni scorsi pernere i contagi da Coronavirus. «I dati delle ultime settimane indicano una curva epidemiologica in rapida crescita con diffusione del virus in tutto il territorio nazionale», dicein aula nel corso della sua informativa, ribadendo la posizione data in mattinata alla Camera dei Deputati. «L’indice Rt ha superato la cifra critica di 1,5 e per gli operatori è difficile tracciare i casi. Lo stesso sta accadendo in tutta Europa come ammesso da Angela Merkel ed Emmanuel Macron.aumentati ...

alessita_1994 : RT @paferro: Allora: Marcucci - che in teoria è il capogruppo del Pd al Senato - chiede un rimpasto. Poi arriva Mirabelli - che in teoria è… - CtzMaurizio : RT @paferro: Allora: Marcucci - che in teoria è il capogruppo del Pd al Senato - chiede un rimpasto. Poi arriva Mirabelli - che in teoria è… - marinellapastor : RT @paferro: Allora: Marcucci - che in teoria è il capogruppo del Pd al Senato - chiede un rimpasto. Poi arriva Mirabelli - che in teoria è… - marinellapastor : RT @perchetendenza: 'Marcucci': Perché in Senato il capogruppo del Pd ha chiesto al premier Conte una verifica di maggioranza per valutare… - CoronaLupo : RT @CarloneDaniela: Il volto del PD, quello che pur avendo miseramente perso nel 2018, pretende i rim(pasti). Dobbiamo ammetterlo, Renzi ha… -