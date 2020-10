Semi lockdown in Alto Adige? “Facciamo come in Germania”. FdI: “Traditori dell’Italia” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Anche l’Alto Adige serra i ranghi per contrastare la seconda ondata di coronavirus. Il giorno dopo l’annuncio della Germania di procedere a un Semi lockdown dal 2 novembre, con misure simili a quelle adottate in Italia con il Dpcm del 25 ottobre (forse anche più restrittive ad esempio per la ristorazione) il presidente Altoatesino Arno Kompatscher dice: “Non ritiro l’ordinanza, ma alla luce dell’andamento epidemiologico la situazione è superata. Ci muoviamo in linea con la Germania e l’Austria”. come dire: decidiamo dopo le loro decisioni, adottandole anche noi. Semi lockdown in Alto Adige dal 31 ottobre Kompatscher si riferisce all’ultima ordinanza da lui ... Leggi su blogo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Anche l’serra i ranghi per contrastare la seconda ondata di coronavirus. Il giorno dopo l’annuncio della Germania di procedere a undal 2 novembre, con misure simili a quelle adottate in Italia con il Dpcm del 25 ottobre (forse anche più restrittive ad esempio per la ristorazione) il presidenteatesino Arno Kompatscher dice: “Non ritiro l’ordinanza, ma alla luce dell’andamento epidemiologico la situazione è superata. Ci muoviamo in linea con la Germania e l’Austria”.dire: decidiamo dopo le loro decisioni, adottandole anche noi.indal 31 ottobre Kompatscher si riferisce all’ultima ordinanza da lui ...

