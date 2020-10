Selvaggia Roma: “Non ho il Covid, scoppio di salute”, ma è una bufala: “Ho mentito, avevo paura” (FOTO) (Di giovedì 29 ottobre 2020) Durante la messa in onda di lunedì del GF Vip, Alfonso Signorini ha annunciato che i tre nuovi concorrenti non sarebbero potuti entrare in casa a causa di un soggetto risultato apparentemente positivo al Coronavirus. Dopo poco si è scoperto che la persona affetta, quasi certamente, da Covid fosse Selvaggia Roma. Attraverso un’intervista con Adnkronoss, però, l’influencer ha deciso di rompere il silenzio e di chiarire come stiano realmente le cose. La donna ha smentito quanto trapelato nelle ultime ore ed ha detto di scoppiare di salute. Dopo un po’, però, la protagonista ha detto di aver mentito ed ha raccontato tutto. L’intervento di Selvaggia Roma sulla positività al Covid In queste ore ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 29 ottobre 2020) Durante la messa in onda di lunedì del GF Vip, Alfonso Signorini ha annunciato che i tre nuovi concorrenti non sarebbero potuti entrare in casa a causa di un soggetto risultato apparentemente positivo al Coronavirus. Dopo poco si è scoperto che la persona affetta, quasi certamente, dafosse. Attraverso un’intervista con Adnkronoss, però, l’influencer ha deciso di rompere il silenzio e di chiarire come stiano realmente le cose. La donna ha squanto trapelato nelle ultime ore ed ha detto di scoppiare di salute. Dopo un po’, però, la protagonista ha detto di avered ha raccontato tutto. L’intervento disulla positività alIn queste ore ...

virginiaraggi : Aumentano i controlli in città tramite il sistema 'street control', un ottimo alleato anche contro gli incivili del… - trash_italiano : PIERPAOLO, MOLLA LA PRESA. Appena ti avvicinerai ad un’altra tornerà lei correndo, proprio quando non avrà più atte… - trash_italiano : Già prevedo PROSSIMA PUNTATA - entrata di Bettarini, Salemi e Selvaggia Roma PUNTATA DOPO - scontro Selvaggia/Eli… - forsesioforseno : @dobrevsunicorns Io sono abbastanza sicura che non esca! Selvaggia Roma entra con l’intento di fare il triangolo qu… - Lorenzoarkt : Giulia Salemi, Selvaggia Roma e Bettarini che si fanno un giro su Twitter per capire a chi stare vicino???? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Roma HTTP/1.1 Server Too Busy