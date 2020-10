Se Harry Styles viene a casa tua e dà da mangiare al pesce rosso (Di giovedì 29 ottobre 2020) Harry Styles, la cui macchina è andata in panne di fronte alla casa di una fan, è stato invitato ad entrarvi. Ma, anziché trovarsi di fronte ad una ragazza entusiasta, si è trovato davanti il padre di questa. «Theadora, la mia macchina si è fermata davanti a casa tua e un amico di tuo padre, gentilmente, ha lasciato che io aspettassi a casa tua con una tazza di thè tra le mani. Sono devastato all’idea di non averti potuto vedere», ha scritto Harry Styles in un biglietto lasciato alla tredicenne, che giorni più tardi lo ha condiviso su Instagram. «Non vedo l’ora di poterti incontrare. Post Scriptum, Ho dato da mangiare al tuo pesce», ha concluso l’ex leader degli One Direction, allegando al bigliettino un’immagine di sé, intento a nutrire il pesciolino rosso che la ragazzina tiene affianco al proprio letto. Leggi su vanityfair (Di giovedì 29 ottobre 2020) Harry Styles, la cui macchina è andata in panne di fronte alla casa di una fan, è stato invitato ad entrarvi. Ma, anziché trovarsi di fronte ad una ragazza entusiasta, si è trovato davanti il padre di questa. «Theadora, la mia macchina si è fermata davanti a casa tua e un amico di tuo padre, gentilmente, ha lasciato che io aspettassi a casa tua con una tazza di thè tra le mani. Sono devastato all’idea di non averti potuto vedere», ha scritto Harry Styles in un biglietto lasciato alla tredicenne, che giorni più tardi lo ha condiviso su Instagram. «Non vedo l’ora di poterti incontrare. Post Scriptum, Ho dato da mangiare al tuo pesce», ha concluso l’ex leader degli One Direction, allegando al bigliettino un’immagine di sé, intento a nutrire il pesciolino rosso che la ragazzina tiene affianco al proprio letto.

