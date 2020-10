Scuola, in Puglia lezioni in presenza sospese dal 30 ottobre al 24 novembre (Di giovedì 29 ottobre 2020) BARI – “Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado – scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado – adottano la didattica digitale integrata riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori (ove previsti dai rispettivi ordinamenti dal ciclo didattico) e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali”. È quanto si legge nell’ordinanza firmata dal presidente della regione Puglia, Michele Emiliano che dispone da venerdì e fino al prossimo 24 novembre, la sospensione delle lezioni nelle scuole pugliesi. Leggi su dire (Di giovedì 29 ottobre 2020) BARI – “Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado – scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado – adottano la didattica digitale integrata riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori (ove previsti dai rispettivi ordinamenti dal ciclo didattico) e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali”. È quanto si legge nell’ordinanza firmata dal presidente della regione Puglia, Michele Emiliano che dispone da venerdì e fino al prossimo 24 novembre, la sospensione delle lezioni nelle scuole pugliesi.

