Scuola | in Campania alt all’assunzione di 182 direttori amministrativi E Germani Anquap scrive al ministro

"Nel settore privato il perdurare di un grave emergenza sanitaria, economica e sociale ha portato il legislatore – con più interventi – a bloccare i licenziamenti per tutelare l'occupazione e i lavoratori subordinati. Nel settore del pubblico impiego, dove il ruolo di datore di lavoro spetta allo Stato (e ad altre istituzioni pubbliche), si impediscono le assunzioni a tempo indeterminato di 182 vincitori del concorso a direttori Sga (Servizi generali ed amministrativi delle scuole in Campania". A sottolinearlo è Giorgio Germani, presidente di Anquap (l'associazione nazionale dei quadri delle amministrazioni pubbliche) in una lettera inviata al ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina. "Queste assunzioni prescritte per ...

