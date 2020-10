Scoperta una nuova variante del virus Sars-Cov2 colpevole dell’attuale pandemia | ha ‘vagato’ per mesi in Europa

SirDistruggere : Alle 18:00 italiane la NASA farà un annuncio importante su una scoperta che riguarda la Luna. Normalmente penserei… - infoitsalute : Da Tor Vergata una nuova scoperta contro il cancro del colon retto - _DAGOSPIA_ : UNA NUOVA SPERANZA – LA SCOPERTA A TOR VERGATA DELLA RICERCATRICE ELENA CAMPIONE CHE HA... - loga93 : RT @silentcheckpod: ??? Fuori ora una nuova puntata di #SilentCheck. ?? Oggi andiamo alla scoperta dell'Europa Conference League, la terza c… - strillsport : RT @Strill_it: Verso Reggina-Spal, Gagliardi: ‘Missiroli è una mia scoperta., spero si prenda un turno di riposo’ -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperta una

gonews

Una scoperta quasi casuale. "Era marzo - racconta - all'inizio del lockdown quando abbiamo cominciato a ragionare sul perché ci fosse questa enorme differenza di esposizione al virus che esiste tra ...Il tedesco ci ha girato, come tester BMW nel 2006, il monegasco quando correva in Formula Renault. A distanza di tanti anni, i piloti della Rossa non vedono l'ora di gareggiare in riva al Santerno ...