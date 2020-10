Sci alpino: la Coppa del Mondo ripartirà con il parallelo, ecco le novità regolamentari (Di giovedì 29 ottobre 2020) Venerdì 13 e sabato 14 novembre 2020 la Coppa del Mondo propone il secondo appuntamento stagionale dopo l’opening di Soelden, con un parallelo femminile e maschile sulla pista austriaca di Lech, l’unico previsto dopo i cambiamenti di date recentemente apportati dalla Federazione Internazionale a causa del Covid-19. L’altro parallelo rimasto in calendario è infatti fissato per i Mondiali di Cortina, mentre le finali di Lenzerheide in marzo ospiteranno solamente un parallelo a squadre. Il regolamento nuovo prevede che vengano utilizzati sci da gigante, con una distanza fra una porta e l’altra variante dai 16 ai 30 metri. Le qualificazioni si svolgeranno su un’unica run e premieranno i migliori 16 tempi complessivi (contrariamente all’anno scorso, dove ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 ottobre 2020) Venerdì 13 e sabato 14 novembre 2020 ladelpropone il secondo appuntamento stagionale dopo l’opening di Soelden, con unfemminile e maschile sulla pista austriaca di Lech, l’unico previsto dopo i cambiamenti di date recentemente apportati dalla Federazione Internazionale a causa del Covid-19. L’altrorimasto in calendario è infatti fissato per i Mondiali di Cortina, mentre le finali di Lenzerheide in marzo ospiteranno solamente una squadre. Il regolamento nuovo prevede che vengano utilizzati sci da gigante, con una distanza fra una porta e l’altra variante dai 16 ai 30 metri. Le qualificazioni si svolgeranno su un’unica run e premieranno i migliori 16 tempi complessivi (contrariamente all’anno scorso, dove ...

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Cortina 2021: -100 giorni ai Campionati del mondo di sci alpino Voci di cortina Mondiali di sci Cortina 2021: 100 giorni al via con spettacolo live streaming

Ski Alp race Dolomiti di Brenta 2021: date, programma gare, percorsi

La pendenza è significativa, un canalone ampio dove gente come Bon Mardion, ex nazionale di sci alpino francese, negli ultimi due anni ha fatto la differenza. Al cambio pelli, il settimo di dieci, ...

