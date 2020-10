Scanavino (Cia): "Agricoltura centrale in ogni politica ecologica" (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Condividiamo il decalogo nella sua totalità: è quello che serve ad Agricoltura, in particolare alla zootecnia, e si incardina nelle sfide che l'Unione europea ci chiede ma che non credo sia un'imposizione ma la condivisione di un percorso in cui l'Agricoltura è centrale di ogni politica ecologica nelle comunità nazionali ed europee". Ad affermarlo è stato il presidente di Cia-Agricoltori italiani Dino Scanavino intervenendo in streaming alla proposta del Consorzio Italiano Biogas (Cib) “Farming for Future”, per la conversione agroecologica dell'Agricoltura italiana. "Utilizzare tutte le risorse disponibili in un'azienda agricola e innestare l'innovazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Condividiamo il decalogo nella sua totalità: è quello che serve ad, in particolare alla zootecnia, e si incardina nelle sfide che l'Unione europea ci chiede ma che non credo sia un'imposizione ma la condivisione di un percorso in cui l'dinelle comunità nazionali ed europee". Ad affermarlo è stato il presidente di Cia-Agricoltori italiani Dinointervenendo in streaming alla proposta del Consorzio Italiano Biogas (Cib) “Farming for Future”, per la conversione agrodell'italiana. "Utilizzare tutte le risorse disponibili in un'azienda agricola e innestare l'innovazione ...

TV7Benevento : Scanavino (Cia): 'Agricoltura centrale in ogni politica ecologica'... - Anabio2015 : RT @Cia_Agricoltura: Rilanciare le #areerurali in un'ottica di #digitalizzazione e #sostenibilità per sostenere gli #agricoltori nella sfid… - Cia_Bxl : RT @Cia_Agricoltura: Per #Cia incontro al #Mipaaf su effetti ultimo #Dpcm, #leggeBilancio2021 e sfida #GreenDealUe ??????????? Il presidente na… - Cia_Agricoltura : Per #Cia incontro al #Mipaaf su effetti ultimo #Dpcm, #leggeBilancio2021 e sfida #GreenDealUe ??????????? Il presidente… - Agricolae1 : #Covid, @Cia_Agricoltura: @dinoscanavino incontra @TeresaBellanova @Mipaaf_ su Dl Ristori, manovra e Pac -

Ultime Notizie dalla rete : Scanavino Cia Scanavino (Cia): “Agricoltura centrale in ogni politica ecologica” Il Sannio Quotidiano Scanavino (Cia): “Agricoltura centrale in ogni politica ecologica”

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – “Condividiamo il decalogo nella sua totalità: è quello che serve ad agricoltura, in particolare alla zootecnia, e si incardina nelle sfide che lU ...

Covid-19, Cia rilancia consegne cibo fresco e sano a domicilio

Carne, latte, frutta, verdura, olio, vino, pasta e tanto altro, ma anche piatti tipici preparati per il weekend dagli Agrichef, con un semplice click dalle aziende agricole alle tavole degli ...

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – “Condividiamo il decalogo nella sua totalità: è quello che serve ad agricoltura, in particolare alla zootecnia, e si incardina nelle sfide che lU ...Carne, latte, frutta, verdura, olio, vino, pasta e tanto altro, ma anche piatti tipici preparati per il weekend dagli Agrichef, con un semplice click dalle aziende agricole alle tavole degli ...