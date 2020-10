Scanavino (Cia): “Agricoltura centrale in ogni politica ecologica” (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'articolo Scanavino (Cia): “Agricoltura centrale in ogni politica ecologica” CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'articolo(Cia): “Agricolturainecologica” CalcioWeb.

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – “Condividiamo il decalogo nella sua totalità: è quello che serve ad agricoltura, in particolare alla zootecnia, e si incardina nelle sfide che lU ...

Covid-19, Cia rilancia consegne cibo fresco e sano a domicilio

Carne, latte, frutta, verdura, olio, vino, pasta e tanto altro, ma anche piatti tipici preparati per il weekend dagli Agrichef, con un semplice click dalle aziende agricole alle tavole degli ...

