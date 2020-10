Santo del Giorno 29 Ottobre | Sant’Onorato di Vercelli

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Ildel29è Sant’Onorato di. Egli fu Vescovo dinel III-IV secolo a.C. per volere di Sant’Ambrogio, con il quale mantenne sempre un rapporto molto stretto. Dal punto di vista dottrinale ed ecclesiastico, Onorato seguì la rotta tracciata dal suo predecessore Eusebio. Si impegnò moltissimo per la pacificazione della città, che da tempo viveva una situazione burrascosa, e si batté per una profonda riforma dei costumi all’interno del clero. Scopriamo di più su di lui: vediamo chi era e perché è stato importante.del29: chi era Sant’Onorato di. Cenni biografici Sant’Onorato visse fra il ...