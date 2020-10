‘San Pio’, processati 200 tamponi: 30 nuovi positivi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’A.O.R.N. “San Pio” comunica di aver processato in data odierna nr. 200 tamponi, dei quali nr. 35 risultati positivi. Dei trentacinque positivi, nr. 30 rappresentano nuovi casi, relativi a nr. 27 soggetti residenti nella provincia di Benevento ed a nr. 3 soggetti residenti in altre province, mentre gli altri 5 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo ‘San Pio’, processati 200 tamponi: 30 nuovi positivi proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’A.O.R.N. “San Pio” comunica di aver processato in data odierna nr. 200, dei quali nr. 35 risultati. Dei trentacinque, nr. 30 rappresentanocasi, relativi a nr. 27 soggetti residenti nella provincia di Benevento ed a nr. 3 soggetti residenti in altre province, mentre gli altri 5 si riferiscono a conferme dità già precedentemente accertata. L'articolo ‘San Pio’,200: 30proviene da Anteprima24.it.

