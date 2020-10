Salvini | “Un nuovo lockdown sarebbe la sconfitta dell’Italia”

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 29 ottobre 2020) L’intervento di Matteodurante l’informativa di Conte in Senato. ROMA – L’intervento di Matteodurante l’informativa del premier Conte in Senato sul dpcm del 24 ottobre 2020: “Innanzitutto è preoccupante che in un momento così grave per il Paese non ci sia uno scontro tra opposizione e maggioranza. State facendo tutto voi. In quest’Aula abbiamo sentito la bocciatura nei suoi confronti dalla maggioranza, che chiede un rimpasto di Governo …“. “Il Centrodestra è pronto a collaborare – ha aggiunto il leader della Lega – ma non vogliamo mezza poltrona. Il Paese ha già dato un responso chiaro. La sfiducia nei suoi confronti è dei cittadini …. Cosa avete fatto per sei mesi? Grazie a quel genio del commissario Arcuri ...