«Salvini e Meloni hanno promesso a Berlusconi il voto per farlo diventare presidente della Repubblica» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il dettaglio non era ancora stato rivelato. Eppure, nell’ultimo libro di Bruno Vespa – intitolato Perché l’Italia amò Mussolini – si legge un patto che starebbe dietro al rafforzamento della coalizione di centrodestra con Forza Italia all’interno. Infatti, nella prima fase della gestione della pandemia – lo ricorderete – il partito aveva offerto un supporto esterno al governo guidato da Giuseppe Conte. Ora, invece, sembra essere riallineato alle posizioni più intransigenti di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni. Cosa ha fatto cambiare idea a Forza Italia? La promessa – a quanto pare – di Silvio Berlusconi presidente della Repubblica. LEGGI ANCHE > ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il dettaglio non era ancora stato rivelato. Eppure, nell’ultimo libro di Bruno Vespa – intitolato Perché l’Italia amò Mussolini – si legge un patto che starebbe dietro al rafforzamentocoalizione di centrodestra con Forza Italia all’interno. Infatti, nella prima fasegestionepandemia – lo ricorderete – il partito aveva offerto un supporto esterno al governo guidato da Giuseppe Conte. Ora, invece, sembra essere riallineato alle posizioni più intransigenti di Matteoe di Giorgia. Cosa ha fatto cambiare idea a Forza Italia? La promessa – a quanto pare – di Silvio. LEGGI ANCHE > ...

lauraboldrini : L'impegno contro #omotransfobia e #misoginia non intacca quello per la crisi economico-sanitaria. Il Governo ha… - bendellavedova : ???? La solidarietà europea ???? Oggi 10 MLD all’Italia dal fondo #SURE, istituito per aiutare i paesi UE a proteggere… - CarloStagnaro : Destra, sinistra e sovranisti parlano una sola lingua: quella qualunquista dei Cinquestelle - Lorellastelle : RT @FBigliardo: ??Quando #Meloni e #Salvini dicono #primagliitaliani di chi parlano? Degli evasori che difendono, magari di qualche loro gov… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Meloni Salvini e Meloni contro Dpcm: “Ristoratori hanno investito tanto in sicurezza. Ma governo li chiude” Fanpage.it Renzi: Dpcm dà tensioni,non ferma virus

29/10/2020 09:00: Renzi: Dpcm dà tensioni,non ferma virus: 9.00 Renzi: Dpcm dà tensioni,non ferma virus Il Dpcm "è tecnicamente sbagliato per- chè poggia sulle ansie di alcuni ...

Sondaggio di Fabrizio Masia, Giorgia Meloni supera tutti: a un passo da Giuseppe Conte

Giorgia Meloni supera Matteo Salvini. La leader di Fratelli d'Italia scala le vette del gradimento. Secondo il sondaggio di Fabrizio Masia, realizzato per Agorà su Rai Tre, la Meloni è dietro solo a ...

