Salerno, parte il bando per il Palazzetto dello Sport (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il Comune di Salerno ha pubblicato sul sito ufficiale dell’Ente il bando per la progettazione ed esecuzione del Palazzetto dello Sport di Salerno. Il termine del bando è fissato al prossimo 9 novembre 2020. Nonostante la complicatissima fase storica, l’Amministrazione Comunale riprende con determinazione un progetto strategico per la città la cui realizzazione è stata complicata da numerosi imprevisti e traversie indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione. Superati gli ostacoli burocratici ed individuate le risorse economiche, grazie al sostegno della Regione Campania, adesso si entra in una nuova fase operativa per dotare la città ed il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il Comune diha pubblicato sul sito ufficiale dell’Ente ilper la progettazione ed esecuzione deldi. Il termine delè fissato al prossimo 9 novembre 2020. Nonostante la complicatissima fase storica, l’Amministrazione Comunale riprende con determinazione un progetto strategico per la città la cui realizzazione è stata complicata da numerosi imprevisti e traversie indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione. Superati gli ostacoli burocratici ed individuate le risorse economiche, grazie al sostegno della Regione Campania, adesso si entra in una nuova fase operativa per dotare la città ed il ...

