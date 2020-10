Ryanair tagli per un mese i voli sull’Irlanda

(Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) –ha deciso di cessare per unle operazioni sugli aeroporti irlandesi, fatta eccezione per Dublino, causa marcata diminuzione della domanda di viaggi. Ilo sarà operato dal 14 novembre al 12 dicembre e si aggiunge al programma invernale ridotto, annunciato da, che porta la capacità al 40% rispetto al 2019. Tra gli aeroporti interessati, quelli di Cork, dove il vettore irlandese opera 150 dei 325totaliati nel Paese, e Shannon. Le operazioni sul network dell’Irlande riprenderanno il 13 dicembre.

